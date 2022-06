Les chiffres de la première saison d’Achraf Hakimi au PSG

L’été dernier, le PSG avait décidé de frapper fort sur le marché des transferts en recrutant le latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi. Acheté pour une somme d’environ 60M€, le joueur de 23 ans sortait de belles aventures en Bundesliga (Borussia Dortmund) et en Serie A (Inter Milan). Après les échecs Thomas Meunier et Alessandro Florenzi, le board parisien a misé sur le fort potentiel de l’international marocain.

L’un des joueurs les plus utilisés cette saison

Après des débuts prometteurs, Achraf Hakimi a connu une période de moins bien. Mais l’ancien du Real Madrid a tout de même sorti un exercice 2021-2022 honorable pour sa première saison au PSG. Au total, il aura disputé 41 matches dont 32 en Ligue 1, 8 en Ligue des Champions et 1 au Trophée des Champions, comme le rapporte le PSG via son site internet. Derrière Kylian Mbappé (3.908), Marquinhos (3.582) et Presnel Kimpembe (3.545), Achraf Hakimi a été l’un des joueurs les plus utilisés de la saison par Mauricio Pochettino avec un total de 3.293 minutes. Face à la faible concurrence à son poste (Colin Dagba et Thilo Kehrer), le Marocain a très peu quitté le onze de départ des Rouge & Bleu. Avec 4 buts et 6 passes décisives à son compteur, le natif de Madrid a été le 5e joueur le plus décisif de l’effectif (derrière Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr et Angel Di Maria).

Sa complicité avec Kylian Mbappé s’est notamment ressentie sur et dehors du terrain. En effet, le latéral droit du PSG a délivré 3 passes décisives à son coéquipier français. Sur le site officiel du club, Achraf Hakimi a évoqué sa relation amicale avec Kylian Mbappé : « Nous sommes de très bons amis. Notre complicité s’est créée de façon naturelle. On a le même âge, on aime les mêmes choses. C’est ce qui nous réunit sur le terrain et en dehors. » À noter qu’Achraf Hakimi a inscrit le premier but de la saison du PSG, face à Troyes (2-1), ainsi que le 100e but des Rouge & Bleu contre le RC Strasbourg (3-3).

Temps de jeu 2021-2022 d’Achraf Hakimi