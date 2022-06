Pour Micoud, Zidane ne prend aucun risque s’il signe au PSG

Sa prise de fonction officialisée, le premier chantier de Luis Campos au PSG : le poste d’entraîneur. Si la première étape de ce chantier est le licenciement du coach en place, Mauricio Pochettino, pour le remplacer, la piste la plus chaude du moment est celle menant à Zinedine Zidane. Canal Supporters est en mesure de vous confirmer que les discussions sont à un stade avancées entre le champion du monde 1998 et le PSG sans pour autant aller jusqu’à l’existence d’un accord. Des questionnements peuvent exister autour de cette piste et de ce choix d’entraîneur, notamment concernant la part de risque qui existe pour la légende du football qu’est Zidane. Une part de risque inexistante selon Johan Micoud : « Peut-être qu’il ne se pose pas que la question. Le fonctionnement du club est amené à changer, peut-être qu’il veut amener sa patte et qu’ils discutent là-dessus pour voir comment ils vont fonctionner.

Sinon le risque, quel risque il prend ? Pour moi il en prend aucun. Il sait et il a vu comment ça a fonctionné pour les autres coaches« , a déclaré le consultant sur le plateau de L’Equipe du soir.

Micoud a ensuite poursuivi sur l’aspect challenge et la grandeur des possibles accomplissements de Zidane sur le banc du PSG : « Il était au Real Madrid, il a gagné trois Ligue des Champions d’affilé. Peu importe où il ira, ça sera un nouveau challenge. Et quel risque il prend à part de ramener la première Ligue des Champions à Paris ? Ca sera encore tout là-haut. Ca serait un truc fantastique« .