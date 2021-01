Nouvel entraîneur du PSG depuis le 3 janvier dernier, Mauricio Pochettino possède un bilan très positif pour ses débuts avec le club de la capitale (4 victoires et 1 nul). Il a notamment remporté le premier trophée de sa carrière d’entraîneur lors de la victoire face à l’OM (2-1) au Trophée des Champions. Dans un long entretien accordé à Marca, l’Argentin de 48 ans s’est exprimé sur de nombreux sujets tels que sa signature au PSG, ses objectifs, l’avenir de Kylian Mbappé, les rumeurs Lionel Messi et Sergio Ramos (deux joueurs en fin de contrat en juin). Extraits choisis.

Son retour au PSG en tant qu’entraîneur

Pochettino : “J’ai beaucoup de motivation et de responsabilité. Je veux bien faire et contribuer à ce beau projet, c’est très excitant. Nous nous sommes adaptés rapidement aux circonstances et aux joueurs.”

A-t-il ressenti l’obsession des dirigeants du PSG pour la Ligue des champions ?

Pochettino : “Rien d’autre ne fonctionne ici que de gagner. Gagner la Ligue des champions est un rêve depuis 50 ans. Nous ne l’avons jamais gagné, et quand j’étais joueur, c’était une obsession. C’est l’objectif, on ne pense pas seulement à jouer un bon rôle en Ligue des champions, mais on parle de la gagner. Pour cela, il faut construire et avoir une structure qui soutient et améliore le sportif.”

La gestion des égos des stars comme Neymar et Mbappé

Pochetinno : “La relation avec eux est spontanée et naturelle. Nous nous approchons en leur montrant que nous sommes authentiques et nous attendons la même chose d’eux (…) Ils ont hâte de voir comment vous arrivez et comment vous leur parlez. Tout d’abord, ce sont des personnes et elles ont une intelligence émotionnelle qui leur permet de comprendre n’importe quelle situation.”

L’avenir de Kylian Mbappé

Pochettino : “À 19 ans, il était champion du monde, des choses fortes lui arrivent, mais il est spécial et différent, avec beaucoup d’intelligence émotionnelle. Il a beaucoup de potentiel à développer mais c’est déjà un présent, pas seulement un futur. C’est un défi et une chance de travailler avec ce type de talents, ils font de vous un meilleur coach. Son avenir ? Il y a beaucoup de rumeurs, mais je le vois au PSG pour de nombreuses années, et c’est le rêve du club. Nous comptons sur lui aussi longtemps que nous serons ici. C’est vrai qu’il faut prendre une décision (fin de contrat en 2022) mais on le voit heureux et très engagé dans ce projet.”

La rumeur Lionel Messi

Pochettino : “Je respecte les joueurs qui appartiennent à d’autres équipes, car ils peuvent se fâcher et je comprends s’ils se fâchent. On comprend que dans le monde du football il n’y a pas de saints, personne ne peut se plaindre que chaque club fasse son travail pour améliorer son équipe. Mais cela n’est pas un message caché. Aimeriez-vous voir Messi au PSG ? Tout ce que vous dites sera mal interprété et j’aime ce que j’ai (dans mon effectif ndlr). Les grands footballeurs s’intègrent dans n’importe quelle championnat et n’importe quelle équipe.”

Au sujet de Sergio Ramos

Pochettino : “Aimeriez-vous avoir dans votre équipe un leader comme Ramos ? Au bout d’un mois, j’ai rencontré des joueurs avec un grand leadership. Les adultes sont capables de jouer et de vivre ensemble dans différents projets et cultures, mais je suis très respectueux (…) On le verra dans les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club avec l’obsession de toujours gagner, le PSG l’un des plus grands du monde.”