Le Parisien se demande si Icardi a la tête au football

Mauro Icardi a fait l’actualité ces derniers jours. Mais le problème c’est qu’il ne s’agissait pas de ses performances sur le terrain avec le PSG mais de sa vie privée. Ses problèmes de couple avec Wanda Nara – sa femme et agent – ont perturbé l’attaquant, qui a raté trois jours d’entraînement et le match de Ligue des Champions contre Leipzig. Ce jeudi, l’ancien intériste a fait son retour au Camp des Loges, à trois jours du Classico contre Marseille. Ce soir, le Parisien se demande si Icardi a encore la tête au football. « Les soucis personnels impactent toujours. » Et même si l’attaquant (28 ans) avait le soutien de son club, il ne peut pas évoquer ses problèmes familiaux avec un préparateur mental « il n’y en a pas au PSG. »

Dans ce dossier, le problème est aussi que cela s’est étalé sur les réseaux sociaux, comme l’indique Olivier Rouyer. « L’affichage sur les réseaux de leur séparation décuple le problème. […]Je suis partisan de ne pas titulariser un joueur à côté de ses pompes. Ce n’est pas lui rendre service. Comment se concentrer quand tu es déprimé ? «

De son côté, Thierry Laurey – l’entraîneur du Paris FC – estime que ce feuilleton fait parler parce qu’il s’agit d’un joueur du PSG. « Si les enfants d’Icardi partent avec leur mère à Milan, je peux comprendre que ce soit compliqué pour lui.[…]Là, c’est devenu un feuilleton people car c’est un joueur de Paris. Si la même chose arrive à Strasbourg ou Angers, personne n’en parle.«