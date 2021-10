Le PSG suit avec attention la situation de Mauro Icardi (LP)

Depuis ce week-end, l’actualité du PSG est polluée par la vie privée de l’un de ses joueurs. En effet, Mauro Icardi traverse actuellement une crise avec sa femme et agent, Wanda Nara. Les deux amoureux dévoilent leur dispute de couple via les réseaux sociaux. Une crise qui a des répercussions sur le sportif puisque l’attaquant argentin (28 ans) a manqué les deux entraînements avant le match contre Leipzig. Un temps dans le groupe, il a finalement été forfait pour la rencontre contre les Allemands. « C’est en accord avec le club que la décision a été prise », assure Le Parisien.

Dans ce moment difficile, le PSG suit avec attention l’évolution de la situation et reste au soutien de son numéro 9 « sans empiéter dans la sphère privée de l’Argentin qui ne peut résoudre que seul son problème. » Les contacts entre le PSG et son joueur sont « nourris et quotidiens. » Le quotidien francilien conclut en indiquant que Mauro Icardi est incertain pour le Classico de dimanche soir (20h45, Prime Video).