Lionel Messi s’est offert un doublé – son premier sous le maillot du PSG – contre Leipzig mardi soir. Pourtant, son influence dans le jeu parisien n’est pas encore au point. Un constat qui peut s’expliquer par son manque d’automatisme avec ses nouveaux partenaires. Pour Olivier Rouyer, le problème de l’Argentin (34 ans) est aussi physique.

« Pour moi, le problème de Lionel Messi, c’est un problème physique. On a le sentiment qu’il n’est pas au point, au top de sa forme, explique Rouyer sur le plateau de l’Equipe de Greg. Oui, je suis déçu. Certes il est là pour marquer un but hyper important contre City et là encore contre Leipzig avec un doublé mais j’ai envie qu’il se passe autre chose dans le jeu. J’ai envie que le jeu de sa part soit plus flamboyant, soit plus limpide. Il le fait déjà mais pas suffisamment à mon goût. Je le répète, je pense qu’il n’est pas prêt physiquement. […]Je suis toujours en attente que Lionel Messi me fasse crier devant ma télé.«