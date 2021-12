En cette fin d’année 2021, Canal Supporters vous propose d’élire votre XI d’Or secteur par secteur. Après les gardiens, les latéraux droits, les défenseurs centraux et les latéraux gauche, place désormais aux milieux de terrain. Huit candidats sont à citer : Rafinha, Julian Draxler, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Perreira, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum.

Rafinha

Arrivée de dernière minute lors du mercato 2020, le Brésilien a vécu deux périodes bien distinctes au PSG. Une première partie de saison 2020 où il a enchaîné les rencontres et les titularisations avec Thomas Tuchel (11 matches, 10 titularisations en Ligue 1) et une année 2021 plus compliquée avec Mauricio Pochettino où le Brésilien aura disputé 25 rencontres (12 fois titulaires). Physiquement léger et pas assez influent dans le jeu, Rafinha n’a jamais vraiment pu se faire une place dans un secteur de jeu qui est en manque cruel de créativité. Le joueur est revenu cet hiver du côté de l’Espagne et de la Real Sociedad pour un prêt de 6 mois sans option d’achat.

Julian Draxler

Les années passent et la frustration grandit concernant l’international allemand. Prolongé cet été jusqu’en 2024, Julian Draxler n’arrive toujours pas à convaincre et à être régulier. Le joueur est capable de geste de classe mondiale, comme son entrée en jeu face au Barça et sa passe décisive pour Mbappé, ou encore ses bonnes prestations contre le Bayern Munich en tant que titulaire et son enchaînement exceptionnel contre Rennes en Ligue 1, qui se termine par une frappe qui frôle le cadre. Et puis… c’est tout… Chaque année, on a l’impression de se répéter sur le cas du numéro 23 du PSG. Le talent, il l’a et personne n’en doute. En revanche, la régularité, son manque d’implication et de combativité sont parfois criants de vérité… Julian Draxler a fêté en 2021 ses 28 ans et on espère qu’il prendra conscience de son potentiel gâché pour qu’il poursuive son aventure parisienne après six premiers mois en 2017 de très haut calibre. L’ancien joueur de Schalke a disputé 39 rencontres en 2021 pour 25 titularisations et 4 buts en plus de 7 passes décisives.

Marco Verratti

Italien et parisien, le talent d’un magicien… Marco Verratti est un joueur absolument incroyable… Lorsqu’il est sur le terrain ! Ce dernier est capable de rencontres grandioses en Ligue des Champions comme contre le FC Barcelone, face à Manchester City à l’aller en demi-finale mais aussi (et surtout) lors du match de groupe contre ces mêmes Cityzens. Ces masterclass ont même amené à ce que son plus fidèle détracteur, Daniel Riolo, l’encense… C’est dire ! Très apprécié au sein du vestiaire, le guffeto a un hic de taille… Ses absences (trop) répétées. Le parisien n’a disputé que 31 rencontres en 2021… Huit de moins que Julian Draxler à titre d’exemple. Plus inquiétant encore, il n’a jamais réussi à enchaîner quatre matches de suite cette année… Brillant à l’Euro et acteur important dans le sacre européen de la Squadra Azurra, le numéro 6 Rouge & Bleu doit enchaîner en 2022 car Paris aura absolument besoin de lui en Ligue des Champions… À commencer par la double confrontation contre le Real Madrid.

Idrissa Gueye

C’est une drôle d’année pour l’international sénégalais… Capable de prestations exceptionnelles contre le Bayern Munich et Manchester City, le milieu de terrain peut aussi enchaîner les matches insipides. Cette année 2021 est sa meilleure depuis son arrivée à Paris à l’été 2019. Ces six derniers mois l’auront permis de l’installer définitivement en tant que titulaire indiscutable à ce poste. De plus, il s’est mué en buteur avec des réalisations spectaculaires contre Brest, Montpellier et Manchester City. Si le joueur va débuter 2022 avec sa sélection nationale, on espère qu’il sera à la hauteur du rendez-vous contre le Real Madrid. « Gana » aura joué 46 matches (dont 37 en tant que titulaire) pour 4 buts (uniquement lors de l’exercice 2021/2022).

Ander Herrera

L’Espagnol aura eu une première partie de l’année où il était un peu oublié de tous, puis deux mois et demi excellents (surement ses meilleurs au PSG), avant de disparaître à nouveau des radars. L’ancien mancunien a fait preuve d’intelligence de jeu et de créativité sur certaines parties. Il s’est imposé comme un remplaçant plus que convenable, qui ne décevra jamais si on fait appel à lui… En 2021 il aura disputé 36 matches (23 titularisations) pour 4 buts et 4 passes décisives.

Danilo Pereira

Défenseur central ou milieu de terrain ? Telle est la question concernant Danilo Pereira. L’international portugais a enchaîné les dépannages cette année soit dans le coeur du jeu où il aura été capable de rencontres satisfaisantes comme à Lyon (2-4)… Ou bien encore de la solidité en charnière centrale face au Bayern Munich en C1. L’ancien joueur de Porto montre des limites techniques ballon au pied, mais il est un soldat sur qui on peut compter si on doit défendre ses cages. Son entrée avait été importante au Parc des Princes contre Leipzig, où il a pu être (de nouveau) dans l’axe dans une défense à trois. Ce changement aura permis au PSG de renverser la tendance et de remporter cette partie (3-2). En 2021, le bilan de Danilo Pereira est de 48 matches (26 titularisations) pour 3 buts et 1 passe décisive.

Leandro Paredes

Autre joueur et autre frustration. Leandro Paredes a réalisé une année mitigée avec le PSG. Capable de geste classe mondiale, à l’image de son ouverture exceptionnelle contre le Barça qui a amené le deuxième but parisien lors de cette rencontre, l’Argentin se montre la majeure partie du temps pas à la hauteur de son statut de titulaire indiscutable de l’Albiceleste. Le milieu de terrain, peut se montrer rugueux sur la pelouse tout en étant aussi extrêmement propre dans son jeu. Le meilleur exemple étant sa prestation face au Bayern Munich. Mais entre les blessures et les prestations moyennes, l’ancien joueur du Zenit ne s’est toujours pas imposé comme un potentiel titulaire dans cette équipe. En 2021, Paredes a disputé 35 matches (28 titularisations) pour 1 but et 5 passes décisives.

Georgionio Wijnaldum

La dernière recrue à ce poste était grandement attendue par les supporters et observateurs après son passage remarquée à Liverpool où il aura été un des tauliers des Reds. Auteur aussi d’un Euro plus que satisfaisant, les fans parisiens étaient enthousiaste… Mais le Hollandais n’est pas vraiment à la hauteur des espoirs placés en lui. Perdu sur le terrain, sans automatisme et avec du déchet, Wijnaldum a mal démarré son aventure parisienne et il est difficile de l’imaginer (aujourd’hui) titulaire indiscutable de cette équipe. 2022 pourrait être l’occasion pour lui de se réveiller et de devenir (enfin) un des patrons de cette équipe, qui en a parfois besoin. Le joueur a disputé 22 rencontres (dont 12 en tant que titulaire) pour 3 buts et une passe décisive.

Alors pour vous, qui mérite sa place dans le XI d’Or CS du PSG de l’année 2021 ? Vous pouvez répondre dans les commentaires ou alors sur notre compte Twitter.