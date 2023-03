Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le PSG le 30 juin. Il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait même s’il souhaiterait rester en Europe. Un intérêt de la MLS est évoqué depuis plusieurs années. Le patron du championnat américain aimerait pouvoir l’avoir dans ses rangs.

Après deux saisons sous le maillot du PSG, Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin. Alors qu’on annonçait une prolongation proche d’aboutir en janvier, les dernières rumeurs expliquent que les discussions se poursuivent mais que rien n’est encore acté. Même s’il a des offres d’Argentine, d’Arabie Saoudite ou de MLS, l’attaquant voudrait poursuivre sa carrière en Europe encore pendant quelques années. Don Garber, le patron du championnat américain rêve de voir La Pulga rejoindre son championnat.

« Ce serait formidable pour la MLS »

« Vous avez affaire au joueur le plus spécial de l’histoire du football. Alors quand il y a des rumeurs le liant à Miami, c’est génial. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme pour tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Si nous avons l’opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus, explique Garber dans une interview accordée à The Athletic. Nous allons devoir structurer un accord qui va le rémunérer d’une manière que lui et sa famille attendent. Qu’est-ce que c’est ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd’hui.«