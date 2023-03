PSG / Nantes – Annoncez votre pronostic

À quatre jours de jouter sur la pelouse du Bayern Munich, le PSG accueille le FC Nantes dans son enceinte du Parc des Princes en marge de la 26e journée de Ligue 1 (21h00, Canal+ Foot / Canal+ Sport 360). Le tout pour les Parisiens sera de parvenir à surfer sur leurs derniers résultats.

C’est une sacrée échéance qui attend Kylian Mbappé et ses partenaires ce mercredi soir en terre hostile. Défaits à l’aller sur le plus petit des scores, les Rouge et Bleu n’ont pas le choix : il faudra l’emporter sur la pelouse de l’Allianz Arena. Et pour se faire, il sera important d’emmagasiner de la confiance face au FC Nantes ce jour. L’occasion également de confirmer les bonnes prédispositions affichées contre l’ennemi phocéen la semaine passée.

Bien aborder l’avant Munich

Cela passera donc par une victoire glanée devant son public face au FC Nantes pour le club de la capitale. Lors de la journée précédente, les hommes de Christophe Galtier nous ont agréablement surpris en réalisant l’une de leurs meilleures prestations et ce, depuis un très long moment. Est-ce que la dynamique est en train de s’inverser ? On aura de premiers éléments de réponse ce samedi soir. Côté individuel, Kylian Mbappé a l’incroyable opportunité de devenir seul et unique meilleur buteur de l’Histoire du PSG, supplantant Edinson Cavani et ses 200 buts, en scorant devant les Canaris.

Et vous, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Le PSG l’a donc emporté contre l’OM lors de la dernière échéance francilienne sur le large score de 0-3. Deux CSiens avaient su pronostiquer le bon résultat : Touflhar et Blood. Bravo à eux !