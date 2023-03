Julian Nagelsmann ne veut pas encore penser au match du PSG

Le Bayern Munich et le PSG vont se retrouver mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les deux équipes jouent ce samedi avant de se retrouver à l’Allianz Arena. Julian Nagelsmann a évoqué le choc contre les Parisiens.

Le PSG affronte ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot) le FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Quelques heures avant, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Stuttgart pour le compte 23e journée de Bundesliga (18h30). Julian Nagelsmann a évoqué l’importance de cette rencontre contre le 15e du championnat allemand tout en se projetant sur le huitième retour contre le PSG.

« Nous voulons nous qualifier »

« Bien sûr, c’est un match important, nous sommes en bonne position et nous voulons nous qualifier. Maintenant, Stuttgart est important, car nous n’avons pas 10 points d’avance. Le prochain match est toujours le plus important, assure le coach du Bayern Munich en conférence de presse avant d’évoquer Sadio Mané, de retour à la compétition depuis une semaine et qui devrait être présent contre le PSG. Il fait bonne impression. On va essayer de lui donner plus de temps de jeu. C’était une blessure grave et il n’a pas joué depuis longtemps. On n’a pas discuté en détail du plan contre le PSG. Mais Sadio fait partie du groupe.«