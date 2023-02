À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi est toujours aussi indécis. Et l’Argentin devrait attendre le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern avant de donner une réponse.

Où jouera Lionel Messi lors de la saison 2023-2024 ? Alors que les premières indiscrétions annonçaient un accord de principe entre le PSG et l’Argentin pour prolonger l’aventure chez les Rouge & Bleu, ces derniers temps, l’avenir de La Pulga est redevenu incertain. Et pour cause, deux prétendants sont aussi intéressés par l’arrivée du champion du Monde 2022, le FC Barcelone et l’Inter Miami, tandis que les dirigeants parisiens réfléchiraient de plus en plus à mettre fin à leur trio offensif Messi-Neymar-Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Lionel Messi. « Alors que le septuple Ballon d’or et le PSG sont sur la même longueur d’onde, sa prolongation de contrat ne se concrétise pas. » Et rien ne bougera avant le match retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Ce temps sans réponse alimente ainsi les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone, son ancien club, et à l’Inter Miami. Récemment, le père du joueur et le président barcelonais, Joan Laporta, se sont rencontrés à Barcelone. Au final, cette entrevue aurait permis aux deux parties de se rapprocher et « d’évoquer l’organisation d’un hommage au champion du monde lorsque les travaux du Camp Nou seront terminés, c’est-à-dire lors de la saison 2024-2025. » Concernant l’Inter Miami, le coach de la franchise, Phil Neville, encourage fortement Lionel Messi à rejoindre la MLS. « Le lien entre Messi et Miami est réel. L’Argentin possède une propriété en Floride et sa femme, Antonella, s’y plaît beaucoup », rapporte LP.

Messi prendra en compte l’aspect financier et sportif

Même s’il fêtera ses 36 ans en juin prochain, Lionel Messi a conscience de sa valeur marchande et n’est pas du genre à brader son salaire, lui qui touche 38M€ net par an. « C’est d’ailleurs en partie ce qui explique que les négociations s’étirent avec le PSG. Quelques réunions ont eu lieu avec Jorge Messi. Un contrat de deux ans plus une année en option est envisagé. » Mais la situation restera figée au moins jusqu’au huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. « ‘Chacun prend son temps’, note-t-on du côté du PSG où on pense que l’accord va se trouver naturellement. » Si l’aspect financier a son importance, les résultats sportifs ont également un rôle non-négligeable. En cas de nouvel échec en C1, le septuple Ballon d’Or pourrait être intéressé par une nouvelle aventure.