Le marché des transferts a fermé ses portes, mais le PSG continue de prospecter en Europe. Pour cela, la direction sportive parisienne travaille un dossier qu’elle connaît bien. En effet, Milan Skriniar serait toujours dans les plans du club de la capitale, qui poursuit son objectif d’enregistrer le défenseur slovaque dans ses rangs.

Si la direction sportive du PSG a échoué dans le dossier Milan Skriniar, elle ne compte pas en rester là. Face à l’inflexibilité et la gourmandise des dirigeants de l’Inter Milan, Luis Campos n’a pas souhaité plier et payer la somme demandée par ses homologues. Le board du club pensionnaire de Serie A attendait une offre du PSG oscillant entre 70 et 80 millions d’euros, là où le club de la capitale n’entendait pas dépasser les 60 millions d’euros. Milan Skriniar étant en fin de contrat en juin prochain, les sommes annoncées étaient bien trop élevées pour que l’opération aille à son terme entre les deux écuries. Cependant, l’international slovaque de 27 ans n’a toujours pas signer de nouveau bail avec les Nerazzurri. Une nouvelle qui fait les affaires des dirigeants parisiens, tant ils espèrent toujours attirer Milan Skriniar dans leurs rangs. En ce sens et selon les dernières informations du média italien TuttoSport, le PSG serait passé à l’action afin de faire comprendre au joueur qu’il ne devrait pas parapher de nouveau contrat avec son club, ce qui lui permettrait de s’engager avec le champion de France en titre sans que ce dernier débourse d’indemnité de transfert à l’Inter Milan. Nos confrères transalpins affirment également que Milan Skriniar au centre des discussions pour une prolongation de contrat du côté milanais.

Pour rappel, étant en fin de contrat au mois de juin 2023, Milan Skriniar sera libre de discuter avec qui il le souhaite dès le mois de janvier prochain afin de négocier un contrat pour 2023-2024.