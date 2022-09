Finalement resté à l’Inter après avoir été annoncé au PSG tout l’été, Milan Skriniar semble vouloir se focaliser sur ses performances en match plutôt que sur la question de son avenir.

En quête d’un défenseur central tout au long du dernier mercato estival, le PSG avait fait de Milan Skriniar une priorité absolue, à tel point qu’aucun plan B n’a véritablement été travaillé. Le dossier paraissait pourtant faisable pour Paris, le défenseur slovaque étant sous contrat à l’Inter jusqu’en 2023. Le club italien qui voulait enregistrer une grosse vente semblait ainsi contraint de le vendre pour s’épargner le risque d’un départ libre un an plus tard. Seulement voilà, malgré cette conjoncture favorable et un accord trouvé rapidement avec le joueur, le PSG n’a jamais réussi à trouver de terrain d’entente avec l’Inter.

« Quand il y aura des nouvelles, tu le sauras de moi »

Travaillé depuis la fin mai, le dossier est définitivement tombé à l’eau le 1er septembre. Quand le PSG n’était pas disposé à proposer plus que 60 M€ bonus inclus, l’Inter n’a eu de cesse de réclamer 70 M€. Aucune des deux parties n’a fait de concessions, puis le club italien a tout bonnement décidé de conserver son défenseur. Une arrivée en janvier prochain demeure-t-elle possible malgré tout vu la situation contractuelle de Milan Skriniar ? Il a été annoncé que le PSG pourrait effectivement retenter le coup à ce moment-là, mais encore faudra-t-il que le joueur n’ait pas prolongé, la presse italienne indiquant désormais que l’Inter entend renouveler le bail de son joueur jusqu’en 2027.

En attendant, Milan Skriniar réalise un début de saison quelque peu poussif avec le club italien. Interrogé par Sky Sport ce lundi, il a donc tout naturellement indiqué vouloir se concentrer sur ses performances en match en priorité, affirmant du même coup qu’il n’y a rien de neuf concernant son avenir ou un éventuel nouveau contrat à l’Inter. « J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe et je veux revenir au plus haut niveau. Je ne veux pas parler de mon avenir. Quand il y aura des nouvelles, tu le sauras de moi », a-t-il indiqué. Pas de nouvelles bonnes nouvelles pour le PSG, qui pourra donc espérer une fenêtre de tir en janvier tant que la situation en reste là entre l’Inter et Milan Skriniar.