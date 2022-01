Ce lundi soir, le PSG reçoit l’OGC Nice dans son antre du Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et pour cette partie, un doute subsiste quant au gardien qui sera aligné dans la cage rouge et bleu, Gianluigi Donnarumma se remettant d’une élongation au mollet. L’ancien milanais pourrait, néanmoins, bien tenir sa place, Keylor Navas étant convoqué avec le Costa Rica.

En effet, Le Parisien fait, ce jour, un petit point sur l’état de forme de l’international transalpin. Ainsi, celui-ci a pu reprendre le chemin du Camp des Loges où il a effectué un entraînement en individuel. Une bien bonne nouvelle à deux petits jours de la confrontation face aux Aiglons. Néanmoins, c’est désormais au staff du PSG de prendre sa décision sur sa participation, ou non, à l’entraînement collectif de ce samedi. Le média francilien nous explique que l’optimisme serait plutôt de mise. Dans le cas où Gigio serait finalement forfait, Le Parisien explique que ce serait Alexandre Letellier qui devrait le suppléer, ce qui serait son tout premier match avec le club de la capitale. D’autres gardiens postulent, Denis Franchi ou Lucas Lavallée étant tous deux présents à l’entraînement du jour. Un petit nouveau a également encore fait son apparition au cours de cette séance, Louis Mouquet était, en effet, présent comme ce fut le cas jeudi. Outre ces jeunes portiers, d’autres titis ont participé à l’entraînement avec leurs coéquipiers : habitués du groupe professionnel désormais, Xavi Simons et Edouard Michut étaient bien sur la pelouse du Camp des Loges, ainsi que le milieu des U19 Daouda Weidmann et l’attaquant Djeidi Gassama