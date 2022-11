Demain, à l’horaire inhabituel de 13 heures, le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Le club de la capitale voudra poursuivre son bon début de saison et conserver son matelas d’avance en tête du championnat. Surprise du début de saison, le club breton reste sur trois matches sans victoire (2 nuls, 1 défaite) et a perdu sa place sur le podium, même s’il compte le même nombre de points que Rennes, troisième.

Pour cette rencontre contre le quatrième de Ligue 1, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs joueurs. Blessé aux ischio-jambiers le 16 octobre lors du Classico, Danilo Pereira a fait son retour à la compétition mercredi soir lors de Juventus / PSG en entrant à la 88e minute. De son côté, Presnel Kimpembe, touché au tendon d’Achille a manqué le match contre les Italiens. Il est également forfait pour le déplacement à Lorient. Le titi souffre du tendon d’Achille et reprendra l’entraînement collectif en début de semaine prochaine comme l’a indiqué le PSG dans son point médical. Également absent face à la Juve en raison de douleurs au dos, Keylor Navas poursuit ses soins et devrait reprendre en début de semaine avec ses coéquipiers. Victime d’une lésion aux adducteurs gauches, Fabian Ruiz est forfait pour les deux derniers matches du PSG avant la Coupe du Monde. Le milieu espagnol devrait reprendre l’entraînement collectif en fin de semaine prochaine. Lionel Messi sera absent du déplacement à Lorient, l’Argentin (35 ans) est « victime d’une inflammation au tendon d’Achille et restera en soins par mesure de précaution. » Il doit lui aussi faire son retour à l’entraînement en début de semaine prochaine.

Le point médical du PSG

Keylor Navas poursuit ses soins pour des douleurs au dos. Son retour est prévu avec le groupe la semaine prochaine.

Presnel Kimpembe poursuit son entraînement individuel. Sa reprise avec le groupe est programmée en début de semaine prochaine.

Fabian Ruiz restera en soins pour une lésion à l’adducteur gauche. Il devrait reprendre l’entraînement collectif en fin de semaine prochaine.