Pour la rencontre face au RC Lens ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le coach du PSG, Luis Enrique, sera une nouvelle fois privé de quelques joueurs.

Pour son premier choc de la saison de Ligue 1, le PSG ne voudra pas se manquer devant son public pour enfin lancer sa saison 2023-2024 au niveau comptable. Pour cela, Luis Enrique devrait pouvoir s’appuyer sur les mêmes joueurs que la semaine passée, à l’exception de Kang-In Lee, touché au quadriceps et absent au minimum trois semaines. Comme depuis plusieurs mois, trois joueurs manqueront à l’appel : Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele.

Gonçalo Ramos incertain face à Lens ?

Le Titi poursuit son travail de réhabilitation, tandis que le latéral portugais effectuera aujourd’hui des exercices individuels sur le terrain. De son côté, l’ancien du RB Leipzig effectuera un travail en salle aujourd’hui, même s’il a déjà repris l’entraînement avec le groupe depuis quelques jours. Titulaire lors des deux premiers matches de Ligue 1, Gonçalo Ramos est incertain pour cette rencontre face à Lens. Le Portugais est victime d’une petite gêne musculaire et s’entrainera en salle aujourd’hui, tout comme Juan Bernat. Luis Enrique donnera sûrement plus d’informations sur l’état physique de l’ancien de Benfica lors de sa conférence de presse ce vendredi à 13h00. Voici ci-dessous le point médical du PSG.

Le point médical du PSG