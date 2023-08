Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC. Et Luis Enrique sera privé de quelques joueurs.

Après un match nul face au FC Lorient (0-0), le PSG aura pour objectif de ramener les trois points de son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Sans Neymar vendu à Al-Hilal, Luis Enrique devra se passer de quelques joueurs comme la semaine passée.

Syndrome viral pour Carlos Soler

Après avoir participé à l’entraînement dans son intégralité cette semaine, Nordi Mukiele n’est pas encore apte pour cette rencontre. « Selon son protocole de reprise, Il effectuera un travail en salle aujourd’hui », rapporte le PSG dans son communiqué médical. Autre blessé de longue date, Nuno Mendes. Le latéral portugais poursuit son travail de reprise et effectuera des exercices en salle aujourd’hui. Concernant Presnel Kimpembe, il poursuit sa rééducation après sa rupture du tendon d’Achille en février dernier. De son côté, Alexandre Letellier, victime d’une entorse au genou au début de la pré-saison, reprend l’entraînement individuel ce vendredi. Enfin, Carlos Soler est incertain pour le match face au TFC. L’Espagnol souffre d’un syndrome viral, rapporte le PSG.

Le point médical avant Toulouse / PSG

