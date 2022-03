Julien Fournier sera attentif à l’arbitrage de Nice / PSG

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice pour le choc de la 27e journée de Ligue 1 entre le leader et le troisième du championnat. Avec une avance confortable en tête du classement, le club de la capitale voudra obtenir les trois points face à un adversaire coriace. De son côté, l’OGCN reste sur une qualification pour la finale de la Coupe de France après une victoire face à Versailles (2-0). Dans un entretien accordé à L’Equipe, le directeur du football du club azuréen, Julien Fournier, a évoqué les sujets d’actualité autour de son club ainsi que le prochain match face aux coéquipiers de Leo Messi. Et le dirigeant niçois sera notamment vigilant au sujet de l’arbitrage (Willy Delajod désigné pour ce match) après les récentes critiques de Leonardo et Marco Verratti.

« Je n’ai pas de crainte sur le fait que nos joueurs seront à 100 % ni sur le fait que, comme on est une bonne équipe, on va donner une bonne opposition. Mais avec le PSG, tu ne sais jamais ce qu’il peut se passer. On va essayer de défendre notre 3e place. Après, nous, ce que l’on veut – parce que je sens poindre un truc qui me déplaît un peu -, c’est être arbitré de la même manière que tout le monde. Je sais que Paris est monté au créneau assez fortement sur l’arbitrage après le match contre Nantes (1-3, le 19 février), avec Leonardo. C’est malin de sa part, mais je ne voudrais pas qu’on paie l’addition. Donc je vais être très vigilant dans la manière dont ce match sera arbitré. Charge à nous de bien jouer, mais il faut qu’on soit bien arbitrés », a déclaré Julien Fournier au quotidien sportif. « J’ai toujours en travers de la gorge notre dernier match à Strasbourg (0-0, samedi dernier avec deux cartons rouges pour Dante et Justin Kluivert). Je ne vais pas taper sur l’arbitrage français mais je demande juste qu’on soit tous arbitrés de la même manière. Et j’ai entendu les déclarations après le match de Nantes. Quand le PSG parle, souvent, derrière, c’est suivi d’effets. Nous allons jouer contre eux et je n’ai pas envie de payer l’addition… »