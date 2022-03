Le PSG se déplace demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour y affronter Nice dans le cadre de la 27e journée. À la veille de ce choc entre le premier et le troisième, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Il veut un PSG efficace contre Nice (PSG TV)

« Il va falloir être clinique devant les buts. Avec ou sans Kylian Mbappé on cherche le meilleur moyen de marquer des buts et de se créer des occasions. Il faut être solide et avoir un bon équilibre. J’ai confiance à 200% dans les joueurs à ma disposition.«

Jouer Nice avant le Real

« La vérité c’est que l’on doit accepter le calendrier. À la fin on ne choisit pas. Nice va nous mettre en difficulté, c’est une équipe exigeante et bien classée qui est très compétitive et bien organisée. Je ne pense pas que c’est inconvénient de jouer contre eux avant le Real, cela peut être bénéfique. Être compétitif à ce niveau contre Nice permet de se préparer à un match de Ligue des champions contre le Real. Cela va nous permettre d’élever notre concentration et notre niveau. Nos progrès se verront peut-être plus en seconde partie de saison et la victoire contre le Real a mis cela en évidence. On doit continuer de nous améliorer. Je pense que l’on est dans une bonne situation, l’atmosphère est calme et l’état d’esprit est bon à l’entraînement. On a la satisfaction d’avoir une très bonne ambiance. Je suis satisfait de la progression et du travail.«

L’absence de Mbappé

« On parle de l’un des meilleurs joueurs du monde. L’aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez l’adversaire. Mais on sait que cela peut arriver pendant la saison. L’important c’est que le groupe croit en la force du collectif. On doit faire grandir cette notion que le groupe n’est pas fort grâce à aux performances individuelles mais plutôt grâce à cette force collective que l’on doit cultiver justement au-delà des absences.«

Le système utilisé contre le Real avec Neymar ou Di Maria

« Chaque match est un monde à part. On a joué d’une manière contre le Real, certains joueurs n’étaient pas disponibles. On va voir comment on jouera samedi contre Nice. Il y aura d’autres joueurs impliqués mais on n’a pas encore décidé. On doit être concentré sur le match de Nice et trouver la bonne tactique pour gagner. Au match retour il y aura aussi des absents à Madrid. Chez nous, on verra après le match de samedi quels seront les joueurs disponibles. On verra quelle est la meilleure équipe pour affronter le Real après le match de Nice.«

L’importance du match à Nice

« Demain on veut donner le meilleur contre Nice et prendre les trois points et jouer à 100%. Ce serait une grave erreur de jouer en pensant déjà au match du Real mercredi.«

Le Real déjà dans les têtes ?

« Dans le football, on ne peut pas couper et appuyer sur le bouton on ou off. Quand on déconnecte il faut du temps pour reconnecter et c’est difficile de se reconnecter avec le jeu. Si on déconnecte on peut prendre un carton, perdre un ballon. L’avance en championnat, c’est aussi une motivation car on veut la maintenir et prendre les trois points. On doit être compétitif et concentré sur le match de samedi par respect pour la compétition et pour Nice aussi. Le meilleur moyen de préparer les matches importants en Ligue des champions, la compétition que tout le monde attend ici, c’est d’être tout le temps concentré.«

Les difficultés à l’extérieur cette saison

« Cela peut arriver pendant une saison. Cela arrive à tous les grands clubs et pas seulement au PSG de moins bien jouer à l’extérieur qu’à la maison. Il n’y a pas un facteur qui détermine cela. On essaye de jouer chaque match à la maison ou non de la même façon. On analyse la façon dont on joue en pensant que l’on doit dominer, s’il y a de la pression ou une atmosphère compliquée en fonction de l’adversaire. Il n’y a pas un seul facteur sur les performances quand on joue à la maison ou non. Il faut aussi reconnaître la contribution de nos fans qui génèrent une atmosphère et donnent une énergie qui a un impact, non seulement pour nos joueurs mais aussi une sensation contraire pour l’adversaire.«

Les gardiens

« Pour demain j’ai décidé. Pour le Real Madrid je n’ai pas décidé. Samedi ce sera Keylor ou Gigio, sinon ce sera Gigio ou Keylor (rire). »

Sergio Ramos

« On verra dans les prochains pour Sergio Ramos (pour sa présence dans le groupe pour le Real, ndlr). Il n’est pas dans le groupe pour l’entraînement. Il peut apporter à l’équipe grâce à son expérience après ses 17 ans au Real. Il peut donner de bons conseils à ses équipiers, qu’il joue ou non. L’apport des joueurs blessés et suspendus est important à mes yeux. Dans ce genre de match, les détails sont importants et c’est bien de pouvoir compter sur ces joueurs d’expérience.«