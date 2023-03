Le point médical du PSG avant le match contre Lyon

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG va recevoir Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait faire sans plusieurs joueurs.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir avec la réception de Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Presnel Kimpembe et Neymar, absents jusqu’à la fin de la saison. Il devra aussi se passer de Nordi Mukiele, blessés contre le Bayern Munich et pas encore remis. Juan Bernat, qui s’est entraîné dans un premier temps en solo ne figure pas dans le point médical d’avant-match. Carlos Soler y figure. L’Espagnol a été victime d’une lésion au mollet et a repris l’entraînement individuel ce vendredi. Il se dirige vers un forfait pour PSG / Lyon.

Le point médical du PSG

Victime d’une lésion au mollet, Carlos Soler a repris l’entraînement sur le terrain de manière individuelle.