Un retour et des absents à l’entraînement deux jours avant PSG / Lyon

Le PSG retrouve la compétition dimanche soir (20h45, Prime Video) avec la réception de Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Ce vendredi, les Parisiens se sont entraînés. Petit point sur les forces en présence deux jours avant le match contre les Lyonnais.

Dimanche soir, le PSG voudra retrouver le goût du succès contre Lyon afin de reprendre sa marche en avant après le revers contre Rennes (0-2) juste avant la trêve internationale. Il reste 10 rencontres aux Parisiens pour s’offrir le titre de champion de France, le 11e de son histoire qui lui permettrait d’être seul recordman dans la compétition. Deux jours avant la réception des Lyonnais – au Parc des Princes – le PSG s’entraînait ce vendredi matin.

Juan Bernat en solo

Comme annoncé hier, Lionel Messi a bien fait son retour à l’entraînement ce vendredi matin après sa trêve internationale prolifique, où il a passé la barre des 100 buts sous le maillot de l’Argentine. De retour à l’entraînement ces derniers jours après sa blessure aux côtes, Marquinhos était de nouveau présent à l’entraînement collectif. De bon augure pour la rencontre entre le PSG et Lyon. Sergio Ramos, touché au mollet durant la trêve internationale, n’était pas sur les pelouses du Camp des Loges ce matin, il se dirige très certainement vers un forfait pour dimanche. Nordi Mukiele et Carlos Soler étaient également absents de cette séance. De son côté, Juan Bernat s’est entraîné en solo. Le point médical qui tombera avant la conférence de presse de Christophe Galtier apportera plus de précisions sur l’état de santé des joueurs.