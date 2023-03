La prolongation de Leo Messi est un dossier brûlant pour le mercato estival du PSG. En effet, le futur de l’Argentin conditionnera sans aucun doute l’été du club de la capitale. Si l’aventure Rouge & Bleu de La Pulga semblait devoir se prolonger, le doute est davantage présent dans les esprits du joueur et du Paris Saint-Germain.

La masse salariale du Paris Saint-Germain semble être sur le point d’exploser et ne permet pas un recrutement conséquent. En ce sens, la prolongation de Leo Messi est de plus en plus sujette au doute dans les esprits des dirigeants parisiens. Selon les dernières informations de L’Equipe, le board Rouge & Bleu serait de moins en moins convaincu quant à l’idée de faire signer un nouveau bail à l’Argentin. Dans son esprit, le joueur n’a lui pas refusé l’offre qu’il a sur la table de la part du PSG, mais resterait dans l’attente d’un signe du FC Barcelone. Une attente légitime après avoir entendu le vice président catalan aujourd’hui en conférence de presse. Rafa Yuste s’est exprimé sur le sujet ce jeudi 31 mars : « Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne. C’est sûr que Messi aime le Barça et la ville, donc on espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. Léo et sa famille connaissent l’affection que j’ai pour eux« , a-t-il déclaré.

🚨 | Le vice-président du Barça sur Messi :



"Nous avons été en contact avec le camp de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne […] on espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici !” ⏳🇦🇷 pic.twitter.com/ZTVVIHH98K — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le FC Barcelone est aujourd’hui la piste la plus probable pour Leo Messi qui souhaite poursuivre en Europe s’il ne prolonge pas au Paris Saint-Germain. « Il a participé aux négociations qui ne se sont pas bien passées. J’ai cette épine dans le pied. J’aimerais qu’il revienne pour ce qu’il pourrait représenter. Les belles histoires ont une fin bien. Nous avons des contacts avec eux« , a poursuivi le vice-président du FC Barcelone.