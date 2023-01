Le Paris Saint-Germain a enchaîné les matches depuis le début de l’année 2023. Une victoire à l’arrachée contre Strasbourg au Parc des Princes (2-1), une défaite à Lens (1-3), deux victoires contre Châteauroux en Coupe de France (1-3) et Angers en ligue 1 (2-0) et enfin une défaite dimanche dernier contre Rennes (1-0). Avant de se plonger à nouveau dans un emploi du temps chargé dès le 23 janvier contre l’US Pays de Cassel en Coupe de France, le club de la capitale doit honorer un match amical en Arabie saoudite contre la Ryadh Season Team.

Mukiele, Lavallée et Verratti out

Avant cette rencontre, qui va se tenir ce jeudi à 18h, le club a publié sur son site le point médical de l’effectif. Nordi Mukiele sera absent puisqu’il est blessé aux ischios jambiers. Il va passer de nouveaux examens dans 72 heures. Marco Verratti ne sera pas non plus de la partie car il est touché au quadriceps droit. Le milieu de terrain italien reprendra l’entraînement la semaine prochaine indique le club. Enfin, Lucas Lavallée va rester en soins cette semaine à cause d’une gêne aux ischios jambiers gauches. Le club ajoute que les trois joueurs resteront en soins au centre d’entraînement et ne participeront donc pas au Qatar Tour 2023.