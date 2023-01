Le dossier de la vente du Parc des Princes est revenu dans l’actualité ces derniers jours. Le PSG et la Mairie de Paris, par médias interposés, se sont de nouveau invectivés. Les dirigeants parisiens n’ont pas changé d’avis. Ils ne veulent pas investir dans la rénovation du stade sans en être propriétaire.

Le week-end dernier, Anne Hidalgo a remis une pièce dans le dossier de la vente du Parc des Princes. La maire de Paris a expliqué que le Parc des Princes ne serait pas vendu au PSG et que c’était une décision définitive. Une sortie médiatique qui n’a pas plus aux dirigeants parisiens, qui lui ont répondu de façon assez virulente. Ce mardi, via la voix de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, la Mairie de Paris a calmé le jeu expliquant que ce dossier n’était pas totalement fermé.

Le PSG ne veut pas payer des travaux pour un stade qui ne lui appartient pas

Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, explique que malgré l’intervention de la mairie pour calmer le jeu, les dirigeants parisiens ne sont pas prêts à débourser 500 millions d’euros pour les travaux de rénovation du Parc des Princes s’ils ne sont pas propriétaires du stade. Toujours selon le journaliste, vu que la vente semble impossible, le club de la capitale voudrait accélérer « sur les autres options. » Bruno Salomon indique également que « certains dirigeants n’arrivent pas à comprendre pourquoi la mairie a fait volte-face après 2 ans de discussions pour un prix de vente. » Ce dernier conclut en expliquant que de ce qu’il entend, « la porte n’est pas fermée pour reprendre le dialogue mais loin des médias. »

Un départ du Parc des Princes qui s’annonce compliqué

De son côté, Goal revient sur la main tendue de la mairie de Paris envers les dirigeants du PSG. Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme et Pierre Rabadan, en charge des Sports aimeraient rencontrer dans les plus brefs délais, Nasser Al-Khelaïfi. Selon le média footbalistique, la Mairie de Paris aurait un projet à présenter au président parisien. « La mairie de Paris est prête à allonger la durée du bail afin que le coût d’une éventuelle rénovation soit compensé dans la durée. Un mécanisme déjà mis en place lors de la signature de l’actuel contrat qui lie les deux entités. » Quitter le Parc dans l’immédiat s’annonce compliqué. « Il y a d’abord un contrat jusqu’en 2044 entre la mairie de Paris et le PSG pour l’occupation du Parc des Princes. Un contrat que le club de la capitale ne pourra quitter unilatéralement et qui pourrait entraîner des recours judiciaires, même si la redevance venait à être honorée« . Toujours selon Goal, le PSG – qui n’a pas changé d’avis – attend une invitation de la mairie pour discuter du dossier.

Le Telegraph évoque aussi ce dossier et indique que le PSG étudie sérieusement d’autres options en cas de départ du Parc des Princes, notamment la reprise du Stade de France. Les dirigeants parisiens regarderaient aussi du côté de « l’Hippodrome près du Parc des Princes » voire même déménager en dehors de Paris. Jason Burt, journaliste de la publication britannique, indique que la rénovation du toit du Parc des Princes coûterait 30 millions d’euros. Ces travaux devraient « désormais être payés par les contribuables. »

