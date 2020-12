Comme depuis quelques semaines, l’infirmerie du PSG ne se remplit plus. Et avant le choc face à l’OL (dimanche soir à 21h sur la chaîne Téléfoot), dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG a fait un point médical sur les joueurs qui ne seront pas disponibles pour cette rencontre face aux Lyonnais. Et comme lors des derniers matches du club de la capitale, trois joueurs manqueront toujours à l’appel : Juan Bernat, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Dans son communiqué médical, le PSG fait savoir qu’un dernier entraînement va avoir lieu ce samedi après-midi à partir de 16 heures.

Le point médical du PSG avant le match face à l’OL