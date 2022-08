Le point sur la fin du mercato animée du PSG

Depuis le début du mercato, le PSG a enregistré un bon nombre d’arrivées pour compléter son effectif : Nordi Mukiele, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Vitinha. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant sont attendus avant la fin du marché des transferts. Dans le sens des départs, le club de la capitale tente de se débarrasser de ses indésirables. Si le PSG pointait du doigt Antero Henrique, ce dernier semble s’être activer sur certains dossiers ces derniers jours.

Le mercato parisien va s’activer dans le sens des arrivés comme des départs

Christophe Galtier l’a promis en conférence de presse, le mercato parisien va s’activer dans le sens des arrivés comme des départs. Pour ce qui est des départs, Idrissa Gueye, Rafinha, Julian Draxler et Mauro Icardi sont les dossiers prioritaires du club parisien. Par ailleurs, ce dernier est pisté par Galatasaray et a validé l’idée d’un départ en Turquie. De son côté, Leandro Paredes est proche du dénouement avec la Juventus Turin selon L’Équipe. Le dossier pourrait se conclure ce dimanche et serait un prêt avec option d’achat obligatoire. Ander Herrera va lui aussi quitter le club parisien en rejoignant le club de sa ville natale, l’Athletic Bilbao. Le deal devrait se conclure par un contrat de deux ans. Ce vendredi, Denis Franchi, jeune gardien de 19 ans, a été transféré à Burnley. Enfin, Keylor Navas devrait rejoindre Naples et conditionnerait l’arrivée de Fabian Ruiz, joueur napolitain, au PSG. Le dossier du défenseur Milan Skriniar n’a pas été abandonné par Luis Campos, malgré l’improbabilité de son arrivée.