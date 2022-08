Le dossier Leandro Paredes est proche de son épilogue. Dans le viseur de la Juventus Turin depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain du PSG devrait prochainement rejoindre le Piémont sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 15M€, selon certaines sources. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’international argentin était dans un premier temps réticent à l’idée de quitter la capitale française avant de changer d’avis en vue d’une participation à la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine.

Les derniers détails en cours de finalisation

Et comme le rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, les derniers détails sont en cours de finalisation pour l’arrivée de Leandro Paredes à la Juventus Turin. Les deux clubs doivent encore discuter sur les termes de l’éventuel rachat du joueur. En effet, ce prêt avec option d’achat pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies, à l’image du prêt de Georginio WIjnaldum à l’AS Roma. Comme le rapporte le média italien, « les négociations entrent maintenant dans leur phase finale » et l’arrivée de Leandro Paredes à Turin pourrait être conclue dès ce dimanche. L’objectif de la Vieille Dame est d’obtenir un accord total d’ici 48 heures afin que le joueur puisse passer les examens médicaux et ensuite rejoindre ses futurs nouveaux coéquipiers dès le début de semaine prochaine.

Depuis le début du mercato, la Juventus voulait se renforcer au milieu de terrain et le coach Massimiliano Allegri avait ciblé Leandro Paredes comme objectif prioritaire. De plus, « la Juve peut garantir au joueur le même salaire qu’il reçoit au PSG, soit 7 millions et demi », précise La Gazzetta dello Sport. L’Argentin de 28 ans avait donné sa priorité au club italien et retrouvera un championnat qu’il connaît bien après des expériences au Chievo Vérone, à l’AS Roma et à Empoli.

De son côté, Fabrizio Romano confirme que l’accord pour l’arrivée de Leandro Paredes à la Juventus sera conclu dans les prochaines heures. Il sera question d’un prêt avec une clause d’achat obligatoire de 15M€. Toujours selon le spécialiste du mercato, « le PSG est prêt à accepter toutes les conditions » qui permettraient de transférer définitivement le joueur à la Juve.