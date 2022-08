Reprise des négociations entre Everton et le PSG pour Gueye

Placé dans la liste des « indésirables » et dans les séances de l’après-midi, Idrissa Gueye est contraint de quitter le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne compte plus sur lui et tente de lui trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Si le Sporting et le FC Porto s’intéressent à lui, Everton est en pole position pour le signer. Des négociations avaient été entamées entre les deux parties il y a quelques semaines, avant de s’arrêter pendant une semaine.

Des échanges jugés positifs

À l’origine, Everton voulait enregistrer l’arrivée de Gueye libre, une option validée par le joueur. De son côté, le club parisien voulait un transfert sec. À un an de la fin de son contrat, le joueur sénégalais avait pour objectif de toucher une prime à la signature et de percevoir la dernière année de son contrat. Les discussions se sont donc achevées. Mais selon les informations de L’Équipe, les négociations entre Everton et le PSG ont repris et cette fois-ci dans le bon sens. Du côté anglais, une arrivée du milieu de terrain est espérée avant le 1er septembre.