À quelques jours de la fin du mercato, le PSG est toujours en train de s’activer pour finaliser les recrutements des deux offensifs, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato. Si les recrues parisiennes brillent depuis le début de saison à l’image de Manuel Ugarte et Lucas Hernandez, les champions de France en titre cherchent encore à renforcer leur secteur offensif. Et depuis plusieurs semaines, deux profils sont ciblés par le board parisien : Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (Olympique Lyonnais). Et ce dimanche, le journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, a fait le point sur ces deux dossiers.

Le PSG veut trouver un accord avant mardi pour Kolo Muani

Concernant l’international français de 24 ans, la dernière offre du PSG est de 70M€ plus des bonus. Reste à savoir si le club allemand est prêt à accepter cette proposition tandis que le club parisien veut le signer pour moins de 80M€, hors bonus. L’ancien Nantais a fait du PSG sa priorité et a déjà trouvé un accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de 5 ans. Et à l’approche de la fermeture du marché estival, le club de la capitale espère trouver un accord avec Francfort avant mardi, soit deux jours avant la clôture du mercato en France.

Pour le dossier Bradley Barcola, les discussions semblent plus complexes. L’attaquant de 20 ans a déjà annoncé à ses dirigeants son souhait de rejoindre le PSG et l’OL est ouvert à un transfert de son jeune mais « aucun accord trouvé pour l’heure : les négociations sont difficiles », rapporte Téléfoot. En cas d’échec dans ce dossier, le PSG a ciblé un plan B avec un autre ailier, dont le nom n’a pas filtré, précise Saber Desfarges. Les derniers jours de mercato s’annoncent donc intenses pour la direction du PSG.