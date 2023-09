Le PSG se déplace, demain (17h00 sur Amazon Prime), au stade Gabriel Montpied de Clermont pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Retour sur les joueurs présents à l’entraînement à la veille de la rencontre.

Les deux grands absents depuis le début de saison, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, ne sont pas présents à l’entraînement ce matin. Mais si le Portugais, actuellement en Finlande pour subir une opération à l’ischio, est loin de pointer le bout de son nez, l’international français continue son travail de réhabilitation. Marco Asensio n’est lui non plus toujours pas opérationnel et poursuit son protocole de soin de son côté. L’autre dernier et nouvel absent, Keylor Navas ne s’envolera probablement pas vers Clermont avec le reste du groupe pour une douleur lombaire. Il effectuera des exercices en salle aujourd’hui.

🔴 Le point médical à la veille de Clermont / PSG :



_ Nuno Mendes sera opéré aujourd’hui de l’ischio jambier droit 🩺🇵🇹



_ Keylor Navas présente une douleur lombaire et effectuera des exercices en salle ce jour 🏋️🇨🇷



_ Marco Asensio poursuit son protocole de soins ⏳🇪🇸



_… pic.twitter.com/IJunRRHW4f — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 29, 2023

Kylian Mbappé bien présent au poste

Du côté des bonnes nouvelles, Kylian Mbappé est bien présent ! Après un doute sur sa sortie prématurée de dimanche dernier face à l’OM, la question était de savoir si l’attaquant parisien était apte pour la rencontre de ce week-end, mais surtout pour assurer le match de Ligue des Champions contre Newcastle.