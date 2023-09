Édito – Nuno Mendes : Une blessure, de grosses conséquences

L’annonce de la longue absence de Nuno Mendes devient un argument important dans la gestion de l’effectif. Quelles sont les rares options en faveur de Luis Enrique pour aménager au mieux le poste de latéral gauche ?

Nuno Mendes ne s’en sort plus. Après cinq longs mois d’absence à cause de sa blessure à l’ischio en mai dernier, le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi avoir pris la décision de réaliser une opération chirurgicale sur son latéral. Une intervention qui éloignera encore le joueur des différentes compétitions pour encore 4 mois minimum. Face à ce gros manque et à la fragilité de l’effectif à ce poste, cette absence est synonyme de casse-tête pour Luis Enrique. Dans l’obligation de maintenir une régularité inflexible devant un calendrier intraitable, quelles sont les bonnes options pour l’entraîneur espagnol ?

Un effectif fragile

Lucas Hernandez, Marquinhos, Layvin Kurzawa, Vitinha ? Une défense à quatre ou à trois ? Achraf Hakimi prêt à occuper l’autre côté ? Les blessures de Presnel Kimpembe et maintenant de Nuno Mendes forment une montagne de questions sur la bonne gestion du dispositif défensif. Avec l’idée de garder « l’ADN Enrique » construite depuis la reprise de la saison, les choix du coach seront déterminants pour la suite des compétitions. Si l’expérience nous a appris à être prudent dans la gestion des formes physiques des joueurs du PSG, le poste de latéral droit est plus que jamais à surveiller. Si pour le moment Lucas Hernandez nous offre de quoi oublier cette fragilité, il ne faut pas oublier que l’international français revient tout juste d’une longue absence pour ses ligaments croisés au genou droit lors de la Coupe du Monde 2022. La pire blessure possible pour un footballeur, qui devient automatiquement plus fragile et qui peut vite retomber. Il faudra donc faire souffler le champion du monde 2018, par précaution, aux alentours des rencontres de compétition européenne ou avant les matchs importants de championnat. Si la fiabilité n’est pas au beau fixe, c’est sur le banc que l’opération se complique. En remplaçant direct, le nom qui revient est celui de Layvin Kurzawa. Le défenseur de 31 ans a accumulé la petite somme de 6 rencontres disputées depuis janvier 2022. Un temps de jeu bien trop rare pour devenir le remplaçant régulier d’un joueur avec les qualités de Lucas Hernandez. Aucune option convaincante sur le banc directement au poste pour poste, il faudra donc un travail plus en profondeur de Luis Enrique pour trouver les bonnes options.

🚨 Nuno Mendes a-t-il forcé la saison dernière, au point de fragiliser sa chaîne musculaire ? CLAIREMENT, et le Portugais ne s'en est JAMAIS CACHÉ auprès de ses proches 🤕🇵🇹



[L'Équipe]

Réduire la défense pour augmenter l’attaque

La solution au problème peut venir de la charnière. Depuis le début de saison, quand Lucas Hernandez est remplacé pour souffler, l’entraîneur parisien passe la défense centrale à 3 axiaux pour pousser Marquinhos vers le couloir. À l’image de Vitinha lors de la victoire face à Lens (3-1), c’est un milieu de terrain, qui vient combler le vide sur le côté gauche du terrain. Une option qui force la défense à se fragiliser en passant à trois derrière, libérant les espaces aux pistons. L’autre possibilité repose sur les épaule d’Achraf Hakimi. Au plus haut niveau depuis le début de saison, le Marocain s’est installé comme un joueur fiable dans l’effectif parisien. Une justesse qui pourrait lui faire changer de côté, à l’instar de son poste de latéral gauche lors de la Coupe du Monde 2018. Un poste qu’il connaît bien, épaulé par le retour de Nordi Mukiele, prêt à enchaîner sur le côté droit en cas de nécessité. Dans ces conditions, c’est une défense armée de sérénité qui devra se s’unir pour protéger les buts de Gianluigi Donnarumma. Quoi qu’il en soit, la longue absence de Nuno Mendes tape un grand coup sur les supporters du PSG. Mais la confiance règne sur les décisions de Luis Enrique.