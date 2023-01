Le PSG affronte Angers demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraînaient une dernière fois ce mardi matin. Petit point sur les forces en présence avant la réception de la lanterne rouge.

Le PSG, après sa défaite contre Lens, voudra reprendre sa marche en avant en Ligue 1 avec la réception d’Angers demain soir (21 heures). À la veille de cette rencontre des extrêmes entre le premier le dernier du championnat, les joueurs du PSG se sont entraînés une dernière fois ce mardi matin au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Et lors de ce laps de temps, on a pu faire un point sur les joueurs présents sur les pelouses du Camp des Loges.

Renato Sanches bien présent

Neymar, laissé au repos contre Châteauroux en Coupe de France vendredi soir, était bien présent sur les pelouses du Camp des Loges avec ses coéquipiers du PSG. Il postule donc à une place dans le groupe pour la rencontre contre les Angevins. Reste maintenant à savoir s’il sera titulaire ou remplaçant. Comme depuis le début de la saison, les titis du groupe élite, Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, ou bien encore Ilyes Housni, s’entraînent avec l’équipe première. De retour d’une grave blessure, Timothée Pembélé est lui aussi là. De retour à l’entraînement collectif hier, Renato Sanches était encore présent ce matin. C’était également le cas de Nuno Mendes.

Les titis Zaire-Emery, Kari & Housni sont les premiers à pénétrer sur la pelouse 🌟 #PSGSCO pic.twitter.com/rvkgW1ntdk — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 10, 2023