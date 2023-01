Un autre retour à l’entraînement collectif du PSG

Ce lundi, le PSG s’est entraîné à deux jours de la réception d’Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Après Neymar, un autre joueur absent depuis plusieurs jours a fait son retour à l’entraînement collectif des Rouge & Bleu.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG va retrouver la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – d’Angers dans le cadre de la 18e journée. Lors de l’entraînement de ce lundi matin, Christophe Galtier a pu compter sur le retour de Neymar. Préserver en Coupe de France contre Châteauroux pou soigner sa blessure, le Brésilien (30 ans) était de nouveau présent avec ses coéquipiers sur les pelouses du Camp des Loges. De bon augure pour la rencontre contre la lanterne rouge. Mais ce n’était pas le seul joueur à faire son entraînement collectif ce jour.

Renato Sanches de retour

Victime d’une contusion lors du dernier match de préparation du PSG contre Orléans, Renato Sanches avait dû déclarer forfait pour les trois premières rencontres des Rouge & Bleu de la deuxième partie de la saison contre Strasbourg, Lens et Châteauroux. Sur des images postées de l’entraînement de ce lundi sur le site internet du club de la capitale, on peut apercevoir l’international portugais participé à la séance d’entraînement collective. Une bonne nouvelle pour le club et pour lui, qui a souvent été contrarié par des blessures depuis son arrivée à Paris l’été dernier. Il faudra attendre le point médical de demain pour savoir s’il est apte pour le match contre Angers.