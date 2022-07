Le message de Mbappé à Pochettino

C’est officiel depuis ce mardi midi. Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG. Après un an et demi sur le banc parisien, l’Argentin de 50 ans part sur un sentiment d’échec. Malgré le 10e titre de champion de France de l’histoire du club (2022), une Coupe de France (2021) et un Trophée des Champions (2020), l’Argentin a déçu les supporters et observateurs de football et part sur un bilan plus que mitigé chez les Rouge & Bleu.

Mbappé remercie Pochettino

Cependant lors des 18 derniers mois, un joueur a pris une nouvelle dimension avec le maillot du PSG. En effet, Kylian Mbappé – qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025 – est devenu un élément incontournable dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Décisif aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions, le champion du Monde 2018 est devenu le leader incontesté de l’attaque parisienne. Et l’attaquant de 23 ans a tenu a adressé un court message – en espagnol – à son désormais ex-coach : « Merci beaucoup Monsieur. Je t’embrasse Mauricio Pochettino », a déclaré Kylian Mbappé sur sa story Instagram. Actuellement, il est le seul Parisien à avoir adressé un message à Mauricio Pochettino.

En ouverture de la présentation de Christophe Galtier devant les médias, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – a aussi remercié le natif de Murphy : « Je suis très heureux d’être là, à coté de notre nouveau coach, Christophe Galtier. Avant ça, je veux remercier Pochettino pour tout le travail qu’il a fait avec son staff. Aujourd’hui on est ici avec un nouvel entraineur, une nouvelle ère, de nouvelles ambitions. »