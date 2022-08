Le PSG est encore sur tous les fronts en cette fin de mercato estival. D’ici au 1er septembre prochain, de nombreux mouvements sont en effet à prévoir, que ce soit dans le sens des arrivées comme celui des départs. Et départs, ils devraient y en avoir côté Rouge et Bleu.

Ce sera finalement un prêt

À commencer par Layvin Kurzawa. Ainsi, alors que ce dossier paraissait très complexe, voir inextricable, avant l’entame du mercato, le latéral gauche serait bel et bien sur le point de rallier Fulham. Comme expliqué sur Canal Supporters ce jour, les discussions entre les différentes parties se trouvaient à un stade très avancé. Et ce mardi soir, Loïc Tanzi vient nous annoncer que tout est réglé pour cette opération. Les derniers détails bouclés aujourd’hui, le natif de Fréjus est attendu en terre britannique pour rejoindre son futur club. En revanche, si l’indemnité de cette transaction n’avait toujours pas filtré, le journaliste de L’Equipe nous révèle finalement que l’ancien monégasque sera prêté et non transféré. Reste à savoir si une option d’achat sera intégrée ou non.