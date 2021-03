Ce lundi, les Parisiens ont repris l’entraînement collectif au Camp des Loges dans la bonne humeur, après leur victoire face au Dijon FCO (4-0) ce week-end. Et pour cette première semaine du mois de mars, les joueurs de Mauricio Pochettino auront deux rencontres au programme. Ce mercredi à 21h, les Rouge et Bleu effectueront un déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1. Une victoire sera impérative afin de poursuivre la lutte pour la course au titre. À la veille de ce déplacement en Gironde, l’entraîneur parisien se présentera en conférence de presse ce mardi à partir de 14h30. Après ce match face aux Bordelais, les Parisiens auront deux jours pour préparer leur 8es de finale de Coupe de France face au Stade Brestois (samedi 6 mars à 21h10). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine*

Lundi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Mardi : Entraînement à huis clos 14h30 : Conférence de presse de Mauricio Pochetttino

: Mercredi : Girondins de Bordeaux / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus /28ème journée de Ligue 1)

: (21h sur Canal Plus /28ème journée de Ligue 1) Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : 11h : Quinze premières minutes de l’entraînement en live 14h30 : Conférence de presse de Mauricio Pochettino

: Samedi : Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain (21h10 sur France 2 et Eurosport 2 / 16e de finale de Coupe de France)

: (21h10 sur France 2 et Eurosport 2 / 16e de finale de Coupe de France) Dimanche : Entraînement à huis clos

*Sous réserve de modification