Largement victorieux du Stade de Reims ce dimanche (4-0), le PSG garde ses chances de remporter son dixième titre de champion de France suite au match nul du LOSC face à l’ASSE (0-0). En effet avec ces résultats, les Rouge et Bleu reviennent à un point de la première place (80 pts), à une journée de la fin du championnat. Et cette semaine, les joueurs de Mauricio Pochettino auront deux matches capitaux pour clôturer cet exercice 2020-2021 : une finale de Coupe de France face à l’AS Monaco (mercredi 19 mai) et un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29 à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. À la veille de cette finale de coupe, Mauricio Pochettino et un joueur du PSG se présenteront en conférence de presse d’avant-match ce mardi à partir de 18h15. Après cette finale de coupe nationale, les Parisiens auront trois jours pour préparer la dernière rencontre de Ligue 1 face au Stade Brestois. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine