Draxler a prolongé son contrat de trois ans au PSG (RMC)

Comme annoncé depuis quelques jours, Julian Draxler poursuivra l’aventure avec le PSG. En fin de contrat en juin, l’international allemand a prolongé son contrat avec le club de la capitale ce lundi. Via son site internet, RMC Sport a indiqué que le joueur de 27 ans a paraphé un nouveau bail de trois saisons supplémentaires au PSG (soit jusqu’en 2024) “en acceptant de baisser son salaire”, rapporte le média sportif. “Il ne reste plus qu’à officialiser la nouvelle.” Après une première partie de saison compliquée, Julian Draxler a retrouvé du temps de jeu et de la confiance depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino en janvier dernier.

Statistiques 2020-2021 de Julian Draxler*

Ligue 1 : 24 matches disputés (1.059 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives

: 24 matches disputés (1.059 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (267 minutes) – 1 passe décisive

: 5 matches disputés (267 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France : 5 matches disputés (287 minutes) – 2 passes décisives

*Source : psg.fr