La dernière journée de Ligue 1 sera décisive pour le titre de champion France. Victorieux du Stade de Reims (4-0), le PSG met la pression sur le LOSC à une journée de la fin. En effet avant le dernier match de la saison, les Parisiens comptent un point de retard sur le leader lillois, qui affrontera l’Angers SCO la semaine prochaine. Après la victoire face aux Rémois, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – est revenu sur la prestation parisienne en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par lequipe.fr, leparisien.fr et le site officiel du PSG.

La dernière journée décisive pour le titre

Pochettino : “Dans le football, croire, c’est le plus important. Tout peut arriver. On va espérer que Lille ne gagne pas à Angers. Il faudra aussi faire notre travail à Brest. Mais, aujourd’hui, nous sommes concentrés sur Monaco (finale de Coupe de France le 19 mai). La réalité (en Championnat), c’est que Lille a un point de plus, je ne crois pas à l’avantage psychologique (du PSG sur Lille). Nous avons des joueurs d’expérience, mais Lille aussi, qui savent jouer sous la pression. Cela va passer par le rendement de chacun.”

Le PSG a l’habitude de jouer avec la pression, un atout supplémentaire ?

Pochettino : “C’est difficile à dire. Quand on a des joueurs d’expérience dans son équipe, on se dit que c’est plus facile de gérer ces situations, mais Lille aussi a des joueurs d’expérience avec des qualités. Ce sera surtout une question de performance selon moi.”

La victoire face à Reims

Pochettino : “Parfois, il faut un peu de chance, et on en a eu avec l’action du penalty contre Reims et leur malheureux carton rouge, mais c’est le football, parfois c’est en notre faveur et parfois c’est contre nous. Ce soir c’était en notre faveur, tout s’est bien passé, nous avons mérité la victoire et les trois points qui nous ont mis en position de nous battre jusqu’au tout dernier match face à Lille.”

La sortie de Draxler en première période

Pochettino : “Ce n’était pas un choix tactique. Il avait une gêne qui a provoqué son remplacement. Nous verrons demain (lundi) dans quel état il est. Gueye et Diallo absents de dernières minutes ? Ils ne se sentaient pas bien. Ils avaient la gastro et ont dû repartir chez eux.”

La rumeur Aurier ?

Pochettino : “Je ne pense pas que ce soit le moment de parler des joueurs qui appartiennent à d’autres clubs. Une fois que la saison sera terminée, le club prendra les décisions nécessaires.”

Classement après 37 journées