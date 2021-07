Pour sa troisième semaine de préparation depuis la reprise de l’entraînement le 5 juillet dernier, le PSG disputera deux rencontres amicales. Après sa victoire face au Mans (4-0) et son match nul contre Chambly (2-2), le club de la capitale affrontera deux adversaires d’un niveau supérieur : le FC Augsbourg (mercredi 21 juillet à 19h) et le Genoa (samedi 24 juillet à 19h). Deux affiches qui auront lieu au Stade de la Source à Orléans et qui seront retransmises sur la version payante de la PSG TV. BeIN SPORTS diffusera également ces deux matches face à l’équipe allemande et italienne.

Pour ces rencontres, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Juan Bernat (reprise), Achraf Hakimi (Covid-19) et Edouard Michut (Covid-19). Depuis son arrivée, Sergio Ramos poursuit sa préparation après une saison 2020-2021 marquée par de nombreuses blessures avec le Real Madrid. Les nombreux internationaux du PSG manqueront également ces deux matches amicaux (Mbappé, Kimpembe, Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Sarabia, Verratti, Wijnaldum, Danilo et Donnarumma). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Programme de la semaine