Celin Bizet : “Je suis jeune et je veux apprendre !”

L’intersaison est animée au sein de la section féminine du PSG dans le sens des départs et des arrivées. Dernière en date, celle de Celin Bizet Ildhusøy. La jeune attaquante norvégienne (19 ans) a signé un contrat de trois ans avec Paris. Celin Bizet Ildhusøy va connaître sa première expérience à l’étranger. Chez les Rouge & Bleu, elle portera le numéro 17.

“C’est un rêve d’enfant de pouvoir jouer dans un grand club comme le PSG”, a commenté la recrue au micro de la PSGTV. “Je suis rapide et technique, je n’ai pas peur des duels et de jouer un contre un. Je suis aussi capable de servir et faire marquer mes coéquipières. Je suis jeune et je veux apprendre ! Nous serons une grosse équipe, ambitieuse et avec un très bon état d’esprit, et un groupe travailleur. Nous voulons remporter le championnat à nouveau et aller au bout en Champions League.”