The Athletic : Pochettino et le PSG surveillent la situation d’Henderson

Alors que Paul Pogba attaque sa dernière semaine de vacances en Floride et qu’il sera forcément question de son proche avenir avec l’option PSG, un autre nom se greffe à l’actualité mercato du club : le milieu de terrain international anglais Jordan Henderson (31 ans), sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool. The Athletic rapporte que bien que des pourparlers sur une prolongation de contrat avec Liverpool aient eu lieu, aucun progrès réel n’a été réalisé. Les négociations n’ont pas été rompues et le dialogue est en cours, mais il s’agit d’une situation à la fois compliquée et sensible. L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, étant un fan d’Henderson, il surveille de près les derniers développements, explique le média.