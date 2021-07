Douze jours après la reprise, trois jours après un match d’entraînement contre Le Mans (remporté 4-0), le PSG s’offre un deuxième tour de chauffe à 11 heures au centre d’entraînement Ooredoo contre le relégué en National, Chambly. Une rencontre à huis clos au camp des Loges visible sur la version payante de la PSGTV.

Pas de premier match pour Sergio Ramos, au travail comme Juan Bernat, Colin Dagba, Ander Herrera et Rafinha. Abdou Diallo et Achraf Hakimi ne participeront pas à la rencontre contrairement à mercredi dernier. Keylor Navas et Sergio Rico jouent ce samedi. Layvin Kurzawa aura aussi du temps de jeu. Evidemment, il manque de nombreux internationaux. Ceux qui viennent d’en finir avec l’Euro et la Copa America. Pas de Bleus (Mbappé, Kimpembe), pas de Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Sarabia, Verratti, Wijnaldum, Danilo, Donnarumma… Pas de Juan Bernat, en phase de reprise. Mais il y a du beau monde tout de même pour cet entraînement poussé. En tout cas des jeunes pousses avec quelques joueurs d’expérience. Il y a dans le groupe Kehrer, Draxler, Gueye, Gharbi, Dina Ebimbe, Icardi, Kalimuendo.

Temps forts du match

00′ Javier Pastore , venu à Paris pour le mariage de Marco Verratti, est sur la terrasse du camp des Loges pour suivre le match.

Face à un Chambly très défensif, Gharbi obtient un penalty que transforme Icardi d'un contre-pied.

[MT] Les Titis du PSG encadrés par Navas, Kehrer, Gueye et Icardi mènent 1-0 à la pause contre Chambly, un match sérieux mais sans vraies occasions.

XI de départ du PSG : Navas – Bitumazala, Kehrer, Bitshiabu, Alloh (Kurzawa 46e) – Fressange (Noireau Dauriat 46e), Gueye (c), Fadiga (Dina Edimbe 46e), Gharbi – Simons – Icardi (Draxler 46e)

Remplaçants : Rico, Dina Edimbe, Draxler, Kurzawa, Noireau, Fernandez Veliz, Ahamada

But : Icardi (20′ sp)

Pour rappel, le 15 juillet 2018 le PSG avait joué Chambly dans ces conditions, avec un 4-2 à la clé. Colin Dagba avait marqué lors de cette rencontre qui restera avant tout la première de Gianluigi Buffon sous le maillot parisien.