Le programme de la semaine du PSG

Après un enchaînement de matches, le PSG va connaître une semaine plus légère. En effet, une seule rencontre sera au programme pour les Rouge & Bleu. Le club de la capitale fera son entrée en Coupe de France et affrontera l‘Entente Feignies-Aulnoye (N3) en 32e de finale de la compétition dimanche à 21h10 (Eurosport 2). À la veille de ce match, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – se présentera en conférence de presse le samedi à partir de 14h. Et afin de préparer au mieux ce match et de récupérer physiquement après une période intense, les Parisiens bénéficient de deux jours de repos. Ils retrouveront le chemin de l’entraînement ce mercredi.

Autre évènement important de la semaine, le tirage au sort de la Ligue des champions. Ce lundi aux alentours de midi, le club de la capitale connaîtra son adversaire pour les 8es de finale de Ligue des champions. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine