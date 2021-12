Le PSG creuse l’écart en tête du classement

Comme souvent ces dernières semaines, le PSG est l’un des grands gagnants de ce week-end de Ligue 1. Pour sa dernière de l’année au Parc des Princes, le club de la capitale s’est imposé face à l’AS Monaco (2-0) – en conclusion de la 18e journée de L1 – grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Ainsi, le PSG continue son cavalier seul en tête du classement et a même creusé l’écart avec ses poursuivants. En effet, le dauphin des Parisiens a une nouvelle changé. Deuxième du classement avant ce week-end, le Stade Rennais s’est incliné à domicile face à l’OGC Nice (1-2) dans l’autre choc de ce week-end en France. Une défaite qui a profité à l’Olympique de Marseille. Opposé au RC Strasbourg, l’OM s’est imposé sur le score de 2-0 et prend donc cette place de dauphin, à treize unités du leader parisien. On rappelle que les Marseillais comptent un match en moins (OL/OM sera rejoué à une date encore indéterminée). Séduisant face au PSG la semaine passée, le RC Lens a chuté face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (2-3) alors qu’ils menaient 2-0 au score. Un revers qui éjecte les Sang & Or du top 5. Enfin, l’affiche du milieu de tableau entre l’OL et le LOSC a été décevant avec un score nul et vierge logique (0-0). Après 18 journées, les Gones (avec un match en moins) comptent 22 points de retard sur le PSG.

Avec 38 buts, le PSG est toujours la meilleure attaque de Ligue 1, devant le RC Strasbourg (34) et Stade Rennais (33). Chose rare ces derniers temps, le PSG a réussi à s’imposer en gardant sa cage inviolée. Les Rouge & Bleu possèdent la deuxième meilleure défense du championnat derrière l’OM (14) et à égalité avec le Stade Rennais et l’OGC Nice (16). Le prochain match en championnat du PSG aura lieu sur la pelouse du FC Lorient le mercredi 22 décembre lors du multiplex de 21 heures.

Résultats de la 18e journée de Ligue 1

Nantes / Lens (3-2)

Brest / Montpellier (0-4)

Reims / ASSE (2-0)

LOSC / OL (0-0)

Angers / Clermont (0-1)

FC Metz / Lorient (4-1)

Rennes / Nice (1-2)

Troyes / Bordeaux (1-2)

Strasbourg / OM (0-2)

PSG / Monaco (2-0)

Classement L1