La phase de poules de la Ligue des Champions est terminée depuis jeudi soir. Le PSG connaît donc ses potentiels adversaires lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Canal Supporters vous propose un décryptage des six clubs que les Rouge & Bleu pourraient affronter en février prochain.

Liverpool

Le club anglais a réalisé une phase de poules parfaite cette saison avec six victoires en autant de rencontres dans un groupe ultra relevé. Les Reds ont battu deux fois l’AC Milan (3-2 ; 2-1) deux fois Porto (5-1 ; 2-0) et deux fois l’Atlético de Madrid (3-2 ; 2-0). Les joueurs de Jurgen Klopp forment l’une des meilleures équipes d’Europe et les changements dans le onze quand il doit en avoir n’affectent pas le jeu des Reds. L’homme qui sera à suivre sera bien évidemment Mohamed Salah. L’attaquant égyptien qui a déjà marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues.

Un match qui serait spécial pour Georginio Wijnaldum, qui a rejoint le PSG cet été en provenance – libre – de Liverpool.

Les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises en matches officiels. Liverpool a remporté deux matches (0-2 en demi-finale retour de Coupe des Coupes lors de la saison 1996-1997 et 3-2 face de poules Ligue des Champions saison 2018-2019) comme le PSG (3-0, le 10 avril 1997, en demi-finale aller de la Coupe des Coupes et 2-1 en phase de poules de C1 saison 2018-2019).

Ajax Amsterdam

Dans un groupe relevé, avec le Borussia Dortmund, le Sporting Portugal et Besisktas. Comme Liverpool, les Néerlandais ont survolé leur groupe avec six victoires en six matches. L’Ajax qui a réalisé quelques cartons (1-5 et 4-2 contre le Sporting, 4-0 contre le Borussia Dortmund). L’Ajax retrouve donc les huitièmes de finale et aimerait refaire leur coup de la saison 2018-2019 lorsque le club hollandais avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions éliminés par Tottenham d’un certain…Mauricio Pochettino malgré une victoire au match aller en Angleterre (0-1). Au retour Lucas Moura – ancien parisien – avait marqué un triplé avec le but de la qualification à la 96e. L’homme fort de cette équipe de l’Ajax se nomme Sébastien Haller. L’attaquant franco-ivoirien a marqué 20 buts et délivré 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues.

Le PSG et l’Ajax Amsterdam se sont affrontés à deux reprises en match officiel, lors de la phase de poules de la Ligue des Champions 2014-2015. Les Parisiens s’étaient imposés 3-1 sur la pelouse du Parc des Princes avant de concéder le nul à la Johan Cruyff Arena (1-1).

Bayern Munich

Le Bayern Munich a remporté ses six matches de la phase de poules de la Ligue des Champions cette saison avec notamment deux 3-0 contre le FC Barcelone. Les Allemands ont également réalisé des cartons contre le Benfica (0-4, 5-2) et le Dynamo Kiev (5-0). Le Bayern s’affiche comme l’un des favoris à la victoire finale. Les Bavarois représentent un bon souvenir pour le PSG, puisque le club de la capitale les avait éliminé en quart de finale de la dernière édition de la Ligue des Champions avec entre autres un très bon match au Parc des Princes malgré la défaite (0-1). L’homme fort de ce Bayern se nomme Robert Lewandowski auteur de 27 buts et 3 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Les deux équipes se sont affrontées 11 fois dans leur histoire. Le bilan est de six victoires pour le PSG contre cinq pour le Bayern Munich. Outre le succès à l’Allianz Arena la saison passée, on se souvient du magnifique but de George Weah en 1994 ou bien du 3-0 au Parc des Princes lors de la saison 2017-2018.

Manchester United

Après une défaite sur la pelouse des Young Boys de Bernes à la 95e minute (2-1), Manchester United a lancé sa phase de poules de Ligue des Champions en renversant Villarreal – à Old Trafford – aussi dans les ultimes secondes de la partie grâce à un but de l’inévitable Cristiano Ronaldo. Le Portugais qui avait une nouvelle fois offert la victoire dans les dernières minutes du match contre l’Atalanta Bergame (but du 3-2 à la 81e minute). Le club anglais a fini sa phase de poules avec deux nuls (Atalanta 2-2 J4 ; Young Boys de Bernes 1-1 J6) et une victoire (J5 0-2, sur la pelouse de Villarreal). Le club mancunien est un mauvais souvenir pour le PSG puisqu’il l’avait éliminé en huitièmes de finale lors de la saison 2018-2019. Après une très belle victoire à Old Trafford (0-2), les Parisiens s’étaient inclinés sur sa pelouse dans les dernières secondes sur un penalty de Marcus Rashford suite à une main peu évidente de Presnel Kimpembe (3-1). La saison dernière, les deux équipes s’étaient affrontées en phase de poules. Les Mancuniens s’étaient imposés au Parc des Princes (1-2) avant que le PSG ne gagne à Old Trafford (1-3) pour s’assurer une qualification en huitièmes de finale.

L’homme à suivre côté mancunien sera évidemment Cristiano Ronaldo. Le Portugais a marqué 13 buts en 19 matches (2 passes décisives) sous le maillot de United.

Le PSG et Manchester United qui se sont affrontés à 4 reprises. Le bilan est de deux victoires pour les Rouge & Bleu et deux victoires pour les Red Devils.

Real Madrid

Le Real Madrid avait bien débuté sa phase de poules 2021-2022 avec une victoire sur la pelouse de l’Inter Milan, son plus grand rival pour la course à la première place (0-1). Lors de la deuxième journée – à domicile – les Madrilènes tombent à la surprise générale contre les Moldaves du Sheriff Tiraspol avec un but de Thil à la 90e minute (1-2). Les hommes de Carlo Ancelotti se sont brillamment réveillés le match d’après sur la pelouse du Chakhtior Donetsk (0-5), qui les avait pourtant battu à deux reprises la saison dernière. Les Madrilènes ont gagné leurs trois derniers matches pour finir en tête de son groupe.

Les hommes à suivre seront Karim Benzema (18 buts et 8 passes décisives en 21 matches) et Vinicius Jr (12 buts et 9 passes décisives en 23 matches).

Le PSG et le Real Madrid se sont affrontés dix fois en rencontre officielle. Le PSG s’est imposé à trois reprises contre quatre pour le Real Madrid et pour trois nuls.

Juventus Turin

La Juventus Turin était placée dans le groupe H avec Chelsea, le Zenit Saint-Pétersbourg et Malmö. Les Bianconeri et les Blues étaient les favoris de leur poule. Les Italiens, malgré la perte de Cristiano Ronaldo, commencent bien leur campagne européenne avec une victoire facile contre les Suédois (0-3) et un succès à domicile contre Chelsea (1-0). La Juve a ensuite gagné ses deux matches contre le Zenit (0-1 et 4-2) avant de lourdement chuter sur la pelouse des hommes de Thomas Tuchel (4-0). À égalité avant la dernière journée, la Juventus devait faire un meilleur résultat que Chelsea… et ce fût chose faite ! En effet les coéquipiers de Moise Kean, seul buteur du match, se sont imposés contre Malmö tandis que dans le même temps, les Anglais ont concédé le nul en Russie (3-3).

Il n’y a pas vraiment de joueur qui domine dans les statistiques au sein de l’effectif de la « Vielle Dame ». Ce sera possiblement un match spécial pour deux anciens parisiens : Adrien Rabiot et Moise Kean.

Le PSG et la Juventus Turin se sont affrontés 8 fois en match officiel pour deux nuls et six victoires pour la Juventus.

Alors pour vous, quel serait le meilleur adversaire pour le PSG lors de ces huitièmes de finale ? Qui voudriez-vous que les Rouge & Bleu affrontent ? Vous pouvez donner vos avis dans les commentaires.