Les attentes de Raul Gonzalez en EHF Champions League

La section handball du PSG disputait son 21e match de Liqui Moly Starligue ce dimanche après-midi sur le parquet de Nancy. Et comme de coutume cette saison en championnat, les Parisiens se sont une nouvelle fois imposés (32-37), validant par la même leur 21e succès de rang. Au sortir de cette partie maîtrisée de la tête et des épaules par Elohim Prandi et ses coéquipiers, Raul Gonzalez s’est exprimé au micro de PSG TV.

Forcément, le technicien rouge et bleu a fait part de sa satisfaction à l’issue de cette rencontre tout en gardant en ligne de mire l’échéance capitale sur le parquet d’Elverum ce mercredi soir dans le cadre des barrages d’EHF Champions League : « Quand on joue à l’extérieur, c’est toujours difficile. Mais on peut être content, car nous comptons 21 victoires en championnat. Il faut continuer comme ça. Nous avons dû nous arrêter pour la trêve internationale. Mais on a eu assez de temps pour préparer ce match. Il faudra que l’on fasse encore mieux pour celui de mercredi, face à Elverum. Ce sera encore différent. C’est l’EHF Champions League ! La phase de poules est terminée et il faudra être encore plus concentré, car nous affrontons une équipe de qualité. Sinon, nous aurons des problèmes là-bas. »