Katoto et « sa fierté » d’être la meilleure buteuse du PSG

Le 5 février 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire de Marie-Antoinette Katoto. Double buteuse lors du large succès à Guingamp en D1 Arkema (2-6), elle est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du PSG avec 132 buts, effaçant des tablettes Marie-Laure Delie. Pour PSG TV, l’attaquante est revenue sur cet accomplissement.

« Je ne réalise pas vraiment ! Nous sommes en plein milieu d’une saison, il y a encore beaucoup d’objectifs à atteindre… Je n’ai pas le temps d’y penser. C’est énorme, surtout que Marie-Laure Delie est une des meilleures attaquantes de ce club. Elle a marqué énormément de buts importants. Quand je suis arrivée, elle était là. J’ai avancé, j’ai toujours essayé de marquer et de faire de mon mieux. C’est une joueuse que j’admirais beaucoup parce qu’on jouait au même poste. Marie-Laure a longtemps été la numéro 1 et c’est une fierté d’être seule en tête aujourd’hui. Je ne réalise pas encore.«

Marie-Antoinette Katoto qui a évoqué ses buts préférés avec le PSG. « Mon tout premier but avec Paris déjà, c’était au Stade Charléty, un but de la tête contre Rodez. Il y a aussi mon but préféré au Parc des Princes contre Lyon en championnat. J’avais bien réussi à gérer mon face-à-face. J’ai beaucoup aimé aussi mon but face à Saint-Étienne cette année, c’était un bel enchaînement.«