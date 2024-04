Après six jours sans match, le PSG retrouve la compétition avec deux belles affiches dont une rencontre très importante face au FC Barcelone dès ce mardi.

Le PSG entame une semaine importante. Six jours après son quart de finale aller de Ligue des champions perdu au Parc des Princes face au FC Barcelone (2-3), les joueurs de Luis Enrique ont bénéficié d’un week-end sans match de Ligue 1 pour préparer au mieux cette confrontation retour. Et ce mardi (Canal Plus Foot et RMC Sport 1), au stade de Montjuïc, les Rouge & Bleu auront à coeur de renverser la situation pour une qualification en demi-finales de Ligue des champions.

🔴 Nordi Mukiele a fait son retour à l’entrainement.

Le XI probable du PSG selon @le_Parisien_PSG 🔮



🗣️ Selon vous, qui de Barcola ou de Ramos devrait débuter ?! pic.twitter.com/Fx5cf71VbE — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 13, 2024

À voir aussi : Le PSG sera fortement soutenu à Montjuic contre le Barça

Le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais au programme

Et dès ce lundi, les joueurs du PSG prendront la direction de Barcelone. Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match depuis le stade de Montjuïc à partir de 17h15. Il devrait être accompagné d’Achraf Hakimi, d’après L’Equipe. Ensuite, à 18h30, les quinze premières minutes de l’entraînement des Rouge & Bleu seront ouvertes aux médias. Après le match face au club catalan, les Parisiens auront un jour de repos puis retrouveront le chemin de l’entraînement jeudi. Le leader du championnat aura quatre jours pour préparer la réception de l’Olympique Lyonnais le dimanche à 21 heures (Prime Video), en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Une affiche qui pourrait rapprocher encore plus le club de la capitale du titre de champion de France. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match le samedi à partir de 13 heures. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine