Le PSG, 15e club formateur d’Europe selon le CIES

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formations de France et beaucoup de ses jeunes joueurs arrivent à jouer en équipe professionnelle que ce soit chez les Rouge & Bleu, ou bien en Ligue 1 ou à l’étranger. Cette semaine, l’Observatoire du Football (CIES) a dévoilé son classement des meilleurs clubs formateurs d’Europe en 2021. Et dans ce dernier, le PSG se classe 15e avec 47 joueurs formés au club qui sont « des footballeurs actifs dans les 31 premières divisions de pays membres de l’UEFA. » Le club de la capitale est à égalité avec Lyon. Ce classement est dominé par l’Ajax Amsterdam (81 joueurs), le Shakhtar Donetsk (75) et le Sporting CP (70).

Le Classement des meilleurs clubs formateurs d’Europe